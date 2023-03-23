Savunma Sanayi Başkanı Demir paylaştı: Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçak'ın ilk anları izletildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de o anları Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun!

Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri!



Mühendislerimizin emeğine sağlık.



Bu gurur hepimizin.



Hayırlı olsun!@TUSAS_TR pic.twitter.com/OG8fMOtr5K — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 22, 2023

"F-35'TEN ÜST BİR UÇAK"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Mete Yarar CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "F-22 ile F-35 arasında gösterilen bir uçak. Bu uçak F-35'ten bir üst uçak olarak gösteriliyor. Önce uçağı uçurmak gerekiyor. Sonra savaşan özellikler yükleniyor üzerine. Hepsi ayrı bir aşama. Şunu söyleyeyim. Biz tarihimizde 5. nesil uçak yapıyoruz. Bu o kadar aslında zor ki. Siz bu safhada bir uçak yapma iddiasındasınız. 2028'den önce çıkaramazsınız diyorlar siz 2023'te uçuracak safhaya getiriyorsunuz" dedi.