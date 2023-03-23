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Savunma Sanayi Başkanı Demir paylaştı: Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı

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#İsmail Demir#Milli Muharip Uçak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savunma Sanayi Başkanı Demir paylaştı: Milli Muharip Uçakın ilk görüntüleri yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 01:11

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında izlettiği Milli Muharip Uçak'ın ilk anlarını Twitter hesabından paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçak'ın ilk anları izletildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de o anları Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun!

"F-35'TEN ÜST BİR UÇAK"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Mete Yarar CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "F-22 ile F-35 arasında gösterilen bir uçak. Bu uçak F-35'ten bir üst uçak olarak gösteriliyor. Önce uçağı uçurmak gerekiyor. Sonra savaşan özellikler yükleniyor üzerine. Hepsi ayrı bir aşama. Şunu söyleyeyim. Biz tarihimizde 5. nesil uçak yapıyoruz. Bu o kadar aslında zor ki. Siz bu safhada bir uçak yapma iddiasındasınız. 2028'den önce çıkaramazsınız diyorlar siz 2023'te uçuracak safhaya getiriyorsunuz" dedi.

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#İsmail Demir#Milli Muharip Uçak#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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