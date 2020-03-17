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Haber Giriş: 17.03.2020 - 12:41,Son Güncelleme:/

Savuma Sanayi Başkanı duyurdu: TSK’ya teslimatları yapıldı…

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Savuma Sanayi Başkanı duyurdu: TSK’ya teslimatları yapıldı…
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TSK'ya yeni UMTAS 'Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi' teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında “TSK'ya yeni UMTAS 'Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi' teslimatları yapıldı” diyerek yeni tanksavar füzesinin özelliklerini paylaştı:

* Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

* Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

* Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme

* Üretim: Roketsan

Savuma Sanayi Başkanı duyurdu: TSK’ya teslimatları yapıldı
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