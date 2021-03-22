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HaberlerGündem HaberleriŞavşat’ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
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Gündem
Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Şavşat’ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi

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Şavşat’ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin karla mücadelesi sürerken, Şavşat-Artvin karayolunda yamaçtan yola düşen irili ufaklı taşlar jandarma ekiplerince temizlendi.

Şavşat’ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
İlçede akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yüksek kesimlerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi olurken, Şavşat-Artvin karayolunda yamaçtan düşen taşlar sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma ekipleri, yola düşüp tehlike oluşturan irili ufaklı taşları temizleyerek önlem aldı. Ekiplerin özverili çalışmasına ait görüntüler, sosyal medyada övgü topladı.

 

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