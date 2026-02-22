×
‘Savcı’yım yalanı çabuk patladı

Güncelleme Tarihi:

‘Savcı’yım yalanı çabuk patladı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 07:00

İSTANBUL’da bir İETT otobüsünde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Köpeğiyle toplu taşıma aracına binen Y.S. isimli bir kadın, hayvanın ağızlık ya da kafes olmadan yalnızca tasma ile yolculuk etmesi nedeniyle diğer yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcuların kadını uyarması üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

Başörtülü yolcu: Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum.

Köpeğiyle otobüse binen kadın: Seni alırım aşağıya, o hava almayan beynine hava sokarım.

Yolcu: Siz savcıysanız polisi çağırırdınız.

Köpeğiyle otobüse binen kadın: Polis benim emrim altında.

Yolcu: Savcıysanız, polisi arayın söyleyin.

Köpeğiyle otobüse binen kadın: Öldürürüm bak seni! Kes o sesini kes! Türkiye’de barın bakayım bir daha. Senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor.

5 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli kadın hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından resen soruşturma başlattığını duyurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen şahsın Y.S. gözaltına alındı. Y.S.’nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi. Y.S’nin ayrıca ‘işyerinden ve kurumdan hırsızlık (suça sürüklenen çocuk), kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, tehdit – hakaret, kasten yaralama’  suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

 

