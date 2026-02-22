‘Savcı’yım yalanı çabuk patladı

Haberin Devamı

Başörtülü yolcu: Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum.

Köpeğiyle otobüse binen kadın: Seni alırım aşağıya, o hava almayan beynine hava sokarım.

Yolcu: Siz savcıysanız polisi çağırırdınız.

Köpeğiyle otobüse binen kadın: Polis benim emrim altında.

Yolcu: Savcıysanız, polisi arayın söyleyin.

Köpeğiyle otobüse binen kadın: Öldürürüm bak seni! Kes o sesini kes! Türkiye’de barın bakayım bir daha. Senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor.

5 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli kadın hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından resen soruşturma başlattığını duyurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen şahsın Y.S. gözaltına alındı. Y.S.’nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi. Y.S’nin ayrıca ‘işyerinden ve kurumdan hırsızlık (suça sürüklenen çocuk), kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, tehdit – hakaret, kasten yaralama’ suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.