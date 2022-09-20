'Savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te, bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıttığı, kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini, bundan kurtarmak için para istediği, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi.

Polis, H.K.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.