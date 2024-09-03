Savcıyı darp edenin 7 suç kaydı çıktı

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Otomobilden inen İşçimen, arkasındaki otomobilin sürücüsü Erol G. ve yanındaki T.T.İ. ile tartışmaya başladı. Bu sırada otomobilden inen Erol G., savcı olduğunu belirten İşçimen’i darp ederek olay yerinden kaçtı.

KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Savcı İşçimen, karakola gidip şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan T.T.İ., emniyetteki ifadesinde, “Savcı olduğunu söyledi, sakin olmasını söyledim, küfür etti” dedi. Savcıyı darp edip olay yerinden kaçan Erol G., karakola giderek teslim oldu. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan T.T.İ., hakkındaki şikayet ve delillerin değerlendirilmesi sonucu yeniden gözaltına alındı. T. T.İ ve Erol G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. T. T.İ ve Erol G., sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erol G.’nin ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’, ‘hakaret’ suçlarından emniyette 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.