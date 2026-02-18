×
Savcıya tehdide 5.5 yıl hapis

Savcıya tehdide 5.5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:00

‘Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin’in tehdit edilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mustafa Kemal Zengin 5.5 yıl, avukat Aylin Arslantatar ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YENİDOĞAN Çetesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, iddiaya göre, Mustafa Kemal Zengin’in liderliğini yaptığı, Gökhan Güler ile avukat Aylin Aslantatar’ın yöneticisi olduğu ‘Silahlı Hafiyelik Örgütü’, hemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek için soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit etti. Savcı şikâyetçi olurken, Mustafa Kemal Zengin, Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler’in arasında olduğu 13 sanık hakkında 36’şar yıldan 72’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  

Duruşma dün Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’i ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 3.5 yıl, müşteki Halil Emre Yılmaz’a yönelik ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 5.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Zengin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Aylin Asrslantatar’a, müşteki Halil Emre Yılmaz’a yönelik ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Diğer 11 sanık ise beraat etti.

 

#Yavuz Engin#Mustafa Kemal Zengin#Savcıya Tehdit

