Savcıya tehdide 5.5 yıl hapis

YENİDOĞAN Çetesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, iddiaya göre, Mustafa Kemal Zengin’in liderliğini yaptığı, Gökhan Güler ile avukat Aylin Aslantatar’ın yöneticisi olduğu ‘Silahlı Hafiyelik Örgütü’, hemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek için soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit etti. Savcı şikâyetçi olurken, Mustafa Kemal Zengin, Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler’in arasında olduğu 13 sanık hakkında 36’şar yıldan 72’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşma dün Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’i ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 3.5 yıl, müşteki Halil Emre Yılmaz’a yönelik ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 5.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Zengin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Aylin Asrslantatar’a, müşteki Halil Emre Yılmaz’a yönelik ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Diğer 11 sanık ise beraat etti.