Savcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeli

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Osman Karatoprak (24), 14 Ocak günü sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki evinde kahvaltı yapıyordu. Bu sırada yatak odasından sesler geldiğini duydu. Sese yöneldiğinde ise hiç tanımadığı bir şahsı idrarını yaparken gördü. “Ne yapıyorsun!” diye sordu. Odadaki kişi ise elini beline doğru götürüp üzerine zıpladı. Karatoprak elindeki bıçağı kalçasına doğru sallayarak şahsı uzaklaştırmaya çalıştı. 10-15 saniyelik bir arbede yaşandı. Şahıs koşarak evden kaçarken peşinden giden Karatoprak ise ifadesinde “Esnaf arkadaşlar bayıldığını söylediler. Ben bu şahsın evime hırsızlık için girdiğini düşünüyorum” dedi.

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DELİLLER DOĞRULADI

Şahsın Murat Yarar olduğunu belirleyen polis, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Karatoprak’ın ifadelerini destekler nitelikte deliller bulundu. Zemin kattaki evin yatak odasından bahçeye açılan ahşap kapının kilidinin kırık olduğu belirlendi. Kapının dış yüzeyinden alınan parmak izinin ise Murat Yarar’a ait olduğu tespit edildi. Ayrıca yatak odasının kapı arkasında idrar numuneleri de bulundu.

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Murat Yarar hayatını kaybetti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da Karatoprak hakkında iddianame düzenledi. Karatoprak’ın ‘haksız tahrik altında kasten insan öldürmek’ suçundan cezalandırılması istenen iddianamede “Bu olayda şüpheli Karatoprak kendisine yönelik haksız saldırı neticesinde haksız tahrik altında bu suçu işledi” denildi.

12 YIL CEZA ALACAK

Mahkeme savcının talep ve değerlendirmesi yönünde karar verirse Karatoprak 12 yıl hapis cezası alacak. Dava, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.