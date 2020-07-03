Savcının Ayasofya görüşü: Cumhurbaşkanlığı takdiridir

Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan ve dört yıldır süren davanın duruşması dün Danıştay 10. Dairesi’nde yapıldı. Dairenin, iki hafta içinde karar vermesi gerekiyor.

86 YILLIK KARAR

Dün saat 09.45’te başlayan duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Koronavirüs önlemlerine uygun yapılan ve sınırlı sayıda medya mensubunun izlediği duruşmaya, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin Başkanı İsmail Kandemir, dernek avukatı Selami Karaman ve Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı. Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, önce Karaman’a söz verdi. Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Karaman, iptalini istedi. Karaman ”Bakanlar Kurulu kararındaki imzanın da Atatürk’e ait olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Dernek Başkanı İsmail Kandemir ise Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesinin “mülkiyet hakkına” aykırı olduğunu savundu.

‘MAHKEMENİN TAKDİRİ’

Danıştay savcısı ise görüşünde, “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu’nca alınmıştır. Eski mevzuata göre işlem tesis edilmiştir. O tarih itibarıyla işlem hukuka uygundur. Ayasofya’yı açmak Cumhurbaşkanlığı’nın takdirindedir, bu nedenle davanın reddi gerekir” dedi. Savcı, farklı yerlerde de Atatürk’ün aynı imzasının kullanıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı avukatı ise “Mahkemenin takdirine sunuyorum” dedi. Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Akçil, kararın sonra açıklanacağını belirterek duruşmayı bitirdi.