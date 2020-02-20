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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Savcılıktan RTÜK’e ‘Başbuğ’ yazısı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Savcılıktan RTÜK’e ‘Başbuğ’ yazısı

AK Partili 6 milletvekilinin, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hakkında yaptığı şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada savcılık harekete geçti.

Savcılık, Başbuğ’un televizyonda yaptığı açıklamaların kayıtları için RTÜK’e yazı yazarak, konuşma kayıtlarını istedi. Yazıda, şikâyet konusu açıklamanın hangi televizyon kanalında, ne zaman ve nerede yapıldığı soruldu. Ayrıca suçlamaya konu program yayınının kayıtları da istendi.

FETÖ’ SUÇLAMASI

RTÜK’ten gelecek yanıta göre, savcılığın soruşturmanın Ankara’dan mı yoksa açıklamanın yapıldığı televizyon kanalının bulunduğu İstanbul’dan mı yürütülmesi yönünde karar vermesi bekleniyor. Başbuğ, katıldığı bir TV programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu iddia etmişti.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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