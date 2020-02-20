Savcılıktan RTÜK’e ‘Başbuğ’ yazısı

Savcılık, Başbuğ’un televizyonda yaptığı açıklamaların kayıtları için RTÜK’e yazı yazarak, konuşma kayıtlarını istedi. Yazıda, şikâyet konusu açıklamanın hangi televizyon kanalında, ne zaman ve nerede yapıldığı soruldu. Ayrıca suçlamaya konu program yayınının kayıtları da istendi.

‘FETÖ’ SUÇLAMASI

RTÜK’ten gelecek yanıta göre, savcılığın soruşturmanın Ankara’dan mı yoksa açıklamanın yapıldığı televizyon kanalının bulunduğu İstanbul’dan mı yürütülmesi yönünde karar vermesi bekleniyor. Başbuğ, katıldığı bir TV programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu iddia etmişti.



