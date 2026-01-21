Savcılıktan kaçak ilaç operasyonu: 180 Milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, bu şekilde halk sağlığını tehlikeye atan, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarını maddi zarara uğratan 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KANSER, DİYABET, BÖBREK İLAÇLARI

Şüphelilerin, kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye soktukları, piyasaya sürdükleri ve yetkisiz satışını yaptıkları tespit edildi.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

52 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 180 MİLYON TL

Ruhsatsız ilaç imalat atölyelerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 180 Milyon TL olan 235 bin 328 adet ilaç ve makineleri ele geçirildi.