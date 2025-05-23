Savcılıktan İmamoğlu talimatı: Fotoğrafları kaldırın

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Soruşturmada 4. dalga operasyon gerçekleşirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir talimat geldi. Emniyet'e gönderilen yazıda tutuklu sanıkların fotoğraflarının afişlerde kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili detayları paylaşan CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, şu bilgileri verdi:

Hali hazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında örgütlü ve terör nitelikli suçlamalarla soruşturma başlatılmış isimlere yönelik bir kısım şahıslarla ilgili kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asılmasına yönelik tespitler bulunmakta denildi. Ve 2.9111 sayılı kanunun 27. maddesi gereğince söz konusu afiş ve pankartların men edilmesi talimatı İstanbul Emniyeti'ne yazıldı.

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"AFİŞLERİ TOPLATIN"

Bu nedenle özellikle İstanbul'un belirli lokasyonlarında özendirici toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirmeye yönelik tutuklu ve hali hazırda hakkında soruşturma yürütülen isimler hakkında pankartların toplatılması kararı söz konusu.