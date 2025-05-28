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Savcılıktan çifte operasyon

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#FETÖ#TSK
Savcılıktan çifte operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 07:00

FETÖ’ye yönelik sürdürülen operasyonda, daha önce TSK ile ilişkisi kesilmiş aralarında 2 albayın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılmasına yönelik başlatılan soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında 2 albayın bulunduğu 12 şüphelinin daha önce TSK ile ilişkisinin kesildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu belirtildi.

SİVİL İMAMLARLA İRTİBAT

Şüphelilerin, Ankara genelindeki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma  açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıklarının ve haberleştiklerinin tespit edildiği iddia edildi. Öte yandan savcılık, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtların bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli için de gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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#DEAŞ#FETÖ#TSK

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