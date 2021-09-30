Savcılıktan Adli Tıp’a kritik soru: Azra parçalanırken sağ mıydı, ölü müydü?

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Polis ekipleri, Azra’nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit edince, Ayhan’ı çapraz sorguya almışlardı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf edip, “Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp 13 parçaya böldükten sonra valizle ormanlık alana taşıyıp gömdüm” demişti.

İSTENECEK CEZAYI BELİRLEYECEK

Soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Savcılık, Adli Tıp’a, Azra’nın kesin ölüm nedenini sordu. Genç kızın canlıyken mi ya da öldükten sonra mı parçalara ayrıldığının tespiti istendi. Savcılık, sanık için hazırlanacak iddianamenin ceza isteminde, bu hususların önemli olduğunu vurguladı.