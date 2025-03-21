Savcılıktan 7 suçlama! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu neler bekliyor?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 ayrı soruşturma kapsamında önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu 106 kişiye gözaltı kararı verdi. İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında. Başsavcılık tarafından şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle:

Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak: Medya A.Ş.’de gerçekleştirilen suç unsuru olan iş ve işlemlerin savcılık bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Savcılık bu çıkar amaçlı suç örgütü liderinin Ekrem İmamoğlu olduğunu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız’ın da örgüt yöneticisi konumunda olduğunu öne sürüyor. Bu dosyadaki diğer 95 şüphelinin ise çıkar amaçlı bu suç örgütünün üyesi oldukları ileri sürülüyor.

Rüşvet: Medya A.Ş. soruşturması kapsamında şüphelilerin, hali hazırda faal olan birçok iş yerinden rüşvet talep ettiği öne sürülüyor. Kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, rüşvet ve irtikap eylemleri neticesinde elde edilen gayrimenkullerin örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı iddia ediliyor.

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İrtikap: Şüphelilerin, usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde “gizli kasa” diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları ileri sürülüyor.

İhaleye fesat karıştırmak: İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğu, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler yapıldığı öne sürülüyor.

Nitelikli dolandırıcılık: Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK’lı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.Ş. Kültür A.Ş.’nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları iddia ediliyor. Aldıkları işlerin birçoğunu tamamlamadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları ileri sürülüyor.

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Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek: İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullanıldığı öne sürülüyor.

PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek: Şüphelilerin bilerek ve isteyerek “Kent Uzlaşısı” faaliyetine iştirak ettikleri bu yapı içerisinde yer aldıkları, terör örgütü mensupları sempatizanlarının işe alındığı iddia ediliyor.

İMAMOĞLU’NU BEKLEYEN 4 İHTİMAL

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘terör’ ve ‘organize suç örgütü’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önceki gün 06.30’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun 4 günlük gözaltı süresi dikkate alındığında en geç 23 Mart pazar günü saat 06.30’a kadar hakim karşısına çıkması gerekiyor. İmamoğlu’nun önünde 4 ihtimal bulunuyor.

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1) Serbest bırakılabilir. Eğer serbest kalırsa görevinin başına dönerek İstanbul Belediye Başkanlığı’na devam edebilir.

2) Serbest kalmasına rağmen ‘terör’ suçlamasından soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı gerek duyarsa görevinden alarak yerine kayyum atayabilir.

3) İmamoğlu hakkındaki suçlamalardan biri olan ‘terör örgütüne yardım’dan tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi’nde olduğu gibi yerine kayyum atayabilir.

4) İmamoğlu ‘organize suç örgütü’ suçlamasından tutuklanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi seçim yaparak yerine başkan seçecek.

İBB’DEN İDDİALARA YANIT

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), yolsuzluk ve terör örgütüne yardım gerekçeli gözaltılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmaya konu iddialara özetle şu yanıtlar verildi:

“İmamoğlu, haksız kazançla elde ettiği paralarla aldığı milyonluk villada gözaltına alındı.”

YANIT: “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşamaktadır. Daha önce bir vakfa tahsis edilen bu taşınmaz, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye kazandırılmış ve kendisinden sonraki başkanların da kullanabilmesi için, başkanlık konutu olarak düzenlenmiştir.

“Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı, bazı kişilere özel işler verildi, projeler tamamlanmadı ya da yarım bırakıldı.”

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YANIT: Her iki İBB iştirak şirketi de defalarca Sayıştay denetiminden geçmiştir. Müfettişlere tahsis edilen odalar sürekli dolu olmuş, yapılan tüm incelemelerde usulsüzlük tespit edilmemiştir. Açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları defalarca denetlenmiştir.

“Terör örgütüne yardım edildi, örgüt mensupları ve sempatizanları İPA ve BİMTAŞ bünyesinde işe alındı.”

YANIT: İBB, bu tür suçlamalarla daha önce de karşı karşıya kalmış, tüm yargı süreçlerinden aklanarak çıkmıştır. Valilik onayı olmadan hiçbir personel işe alınmamaktadır.

“Belediye encümeninden zorla karar çıkartarak bazı iş insanlarına şantaj yapıldı.”

YANIT: Encümen kararları, İBB Meclisi’nin denetimine tabidir. Bu konuda bugüne kadar muhalefet partileri tarafından herhangi bir itiraz ya da iddia ortaya atılmamıştır.

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“Medya A.Ş yöneticisi yurtdışına kaçtı.”

YANIT: Medya A.Ş Yöneticisi E.G, yıllık izin formunu doldurarak, annesiyle birlikte yurt dışına tatile gitmiştir. Operasyon haberinin ardından, dönüş biletini erkene alarak ülkeye dönme kararı almıştır ve ifade vermeye hazırdır.

“İBB imkânlarıyla kişisel veriler hukuka aykırı şekilde toplandı ve şantaj için kullanıldı.”

YANIT: Adli makamların talep ettiği durumlar haricinde, hiçbir veri paylaşılmamıştır.