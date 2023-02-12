Savcılıklara talimat: Yıkım müteahhitleri kaçmasın

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Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde etkin soruşturma için Cumhuriyet başsavcılıklarına duyuru yayınladı. Duyuruda, yıkılan binalarla ilgili “Deprem Suçları Soruşturma Büroları” kurulması istendi. Soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi de talep edildi.

Kurulacak Deprem Suçları Soruşturma Büroları’nda görev alacak savcılara başka bir iş verilmeyecek. Aynı müteahhit tarafından yapılan sitede birden fazla yapı yıkılmış olması durumunda işlemler tek bir soruşturma dosyası üzerinden yürütülecek. Duyuru özetle şöyle:

NÖBET TUTACAKLAR

- Deprem Suçları Soruşturma Bürolar’ında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak, sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak.

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- Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanlarının (fenni mesul vekilleri) ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemler yapılacak, kaçma ve delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirleri tereddütsüz alınacak.

- Kurtarma faaliyetleri gözetilerek, delil toplama işlemleri koordineli bir şekilde yürütülecek.

BİLİRKİŞİ HEYETİ KURUN

- Deliller, doğru ve eksiksiz toplanacak, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulacak.

- Bilirkişi heyeti, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulacak.

- Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemleri yapılacak ve tutanağa bağlanacak.

- Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projelerin gecikmeksizin ilgili belediyelerden, yapı sahiplerinden ve yapı denetim firmasından temin edilerek bilirkişi heyetine tevdi edilecek. Delil işlemlerinde video ve fotoğraf çekilecek.

131 ŞÜPHELİ 113 GÖZALTI KARARI

- Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 131 şüpheli tespit edildiğini bunların 113’ünün gözaltına alındığını 1 kişinin tutuklandığını söyledi. KKTC’ye kaçan müteahhit Hasan Alpargün ise Lefkoşa’da yakalandı

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İSTANBUL’DA GÖZALTI VE TUTUKLAMA

- Gaziantep’te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhiti Mehmet Ertan Akay ile Bahar Apartmanı’nın müteahhiti İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Akay daha sonra Gaziantep’e götürüldü. 10 bin Euro ile Karadağ’a kaçarken yakalanan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ı yapan Antis Yapı’nın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun ise tutuklandı.