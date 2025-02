Savcılık ve cezaevi yetkilileri Hürriyet’e konuştu: Cam bardak mevzuata uygun

Haberin Devamı

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yargılanan doktor İlker Gönen’in, Antalya Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde intihar etmesi sonrası oluşan sır perdesi aralanmaya başladı. Tek kişilik hücrede tutulan Gönen’in, intiharı ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili Hürriyet’e özel bilgiler aktaran savcılık ve cezaevi yetkilileri; Gönen’in kendi talebiyle tek kişilik odaya alındığını, bu süreç içerisinde psikososyal servisin hazırladığı raporlarda intihara eğilim gözlemlenmediğini vurguladı.

‘AİLESİNE NOT BIRAKTI’

Gönen’in kaldığı odada bulunan tüm eşyaların mevzuatlara uygun olduğunu belirten yetkililer, şu bilgileri aktardı:

Haberin Devamı

“Tutuklu yine mevzuatlara uygun biçimde kantinden cam bardak satın almış. Daha sonra ailesine hitaben özel bir not yazmış ve bu bardakla sol bileğini kesmiş. Diğer bileğini kesmeye fırsat bulamamış. Olay sonrası hızla müdahale yapılmış. Ölüm sonrası rutin bir soruşturma başlatıldı. Ancak iddia edildiği gibi cam bardak nedeniyle cezaevi personeli hakkında ayrı kapsamda bir soruşturma başlatıldığı konusu tamamen gerçek dışı. Çünkü tutuklunun odasındaki her eşya mevzuata uygun. Bu insanlar koğuşlarda yaşıyor, yiyor, içiyor. Cam bardak da var diğer mutfak gereçleri de. Daha da ötesi cezaevinin her yerinde kameralar var. Buna rağmen şahsın avukatı ‘urgan’ iddiasını gündeme taşıyor. Madem böyle bir şey vardı neden ortada hiçbir şikâyet yok. Oysaki kurum idaresi ile muhatap olmadan doğrudan şikâyetçi olunabiliyor. Bunlar hayatın olağan akışına aykırı iddialar. Zaten bu nedenle de söz konusu avukat hakkında soruşturma başlatıldı.”

AVUKATI HAKKINDA SORUŞTURMA

İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu iddiaları dile getirmişti: “Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. 2. duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi’nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar.”

Haberin Devamı

İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı.

177 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen’in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti. İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından 10 kez, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6’şar aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.