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Savcılık inanmadı

#Habip Öztürk#Cinayet#İddianame
Savcılık inanmadı

Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren Habip Öztürk hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Öztürk’ün ifadesinde suçlamayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, “Başına silah dayanmış olsa da kızının başka bir odaya götürüldüğünü gören birinin direnmemesi, kendisine söylenenleri yapması mümkün değildir. Defne’nin öldürülmeden önce bağırıp çağırmaması, bağırsa da yan odadaki babası tarafından bu sesin duyulmaması hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi.

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İstanbul Pendik’te yaşayan Habip Öztürk, psikolojik sorunları nedeniyle eşiyle boşanma aşamasındaydı. Komşuları 12 Aralık 2021 günü saat 21.00 sıralarında Habip Öztürk’ün evinden gelen çığlık sesleri üzerine yardıma koştu. İçeri girdiklerinde 7 yaşındaki Defne’nin boğazı kesilerek öldürülmüş, Öztürk de boğazından yaralı halde ölmek üzereydi. Öztürk’ün olduğu odada bir de intihar notu vardı. Hastaneye kaldırılan Öztürk yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay sonra tedavisi tamamlandığında, eve giren iki kişinin kızını öldürdüğünü, kendisini de yaraladığını iddia etti. Kızı odaya götürülürken hiçbir ses duymadığını öne süren Öztürk, intihar notunun da kendisine zorla yazdırıldığını anlattı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Habip Öztürk tutuklandı.

‘HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI’

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı geçtiğimiz hafta tamamladı ve Habip Öztürk’e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Başsavcılık iddianamede, Habip Öztürk’ün ifadesinde anlattığı başka birileri hikâyesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Başsavcılık ifadeyi çürütmek için şu tespitlerde bulundu. “Başına silah dayanmış olsa da kızının başka bir odaya götürüldüğünü gören birinin direnmemesi, kendisine söylenenleri yapması mümkün değildir. Defne’nin öldürülmeden önce bağırıp çağırmaması, bağırsa da yan odadaki babası tarafından bu sesin duyulmaması hayatın olağan akışına aykırıdır.”

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#Habip Öztürk#Cinayet#İddianame

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