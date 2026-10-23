Savcılık: İki kardeşi ölüme terk ettiler

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İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi’ndeki dere yatağına 5 Şubat’ta selde sürüklenen bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekipler, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal (21) ve kız kardeşi Balımnaz Türkkal’ın (16) cansız bedenlerine ulaşmıştı. Olayın ardından kaçan sürücü T.D. (33) ile otomobilden kendi imkânlarıyla çıkan D.Y. (28) gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden T.D. çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanmış, serbest bırakılan D.Y. ise daha sonra yeniden gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti.

T.D. ve D.Y. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar D.Y. ve T.D. hakkında ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan ikişer kez 10'ar yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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İddianamede, sanıkların olaydan önce restoranda alkol aldıktan sonra T.D.'nin kullandığı otomobille yola çıktıkları, yoğun yağış nedeniyle debisi yükselen dere üzerindeki menfezden geçmeye çalıştıkları sırada aracın sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

Sürücü T.D.’nin, yükselen dere suyunu görmesine rağmen yol ve hava koşullarına uygun hızda seyretmediği, tehlikeyi öngörerek ilerlemekten vazgeçmesi gerekirken menfezden geçmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, aracın suya kapılması sonucu Nergiz ve Balımnaz Türkkal'ın araçtan çıkamadıkları kaydedildi.

İHBAR YAPILSAYDI KURTULABİLİRLERDİ

İddianamede, araçtan kendi imkânlarıyla kurtulan 2 sanığın, kazanın ardından sağlık, kolluk ve arama - kurtarma ekiplerine haber vermeden olay yerinden ayrıldıkları belirtildi. D.Y.'nin yaklaşık 14-15 saat sonra kolluk kuvvetlerine başvurduğu, T.D.'nin ise olaydan 4 gün sonra teslim olduğu belirtilen iddianamede, zamanında ihbarda bulunulması halinde iki kardeşin sağ olarak kurtarılma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca T.D.’nin kazadan 4 gün sonra teslim olması nedeniyle alkol raporu alınamadığı belirtilerek, sürücünün kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu değerlendirildi.

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İddianamede, D.Y.'nin de kazanın ardından sağlık, kolluk ve arama kurtarma ekiplerine haber vermeyerek olay yerinden ayrıldığı, zamanında bildirimde bulunmaması nedeniyle ölüm neticesinden sorumlu tutulduğu belirtildi.

Savcılık, 2 sanığın da yükümlü oldukları davranışları yerine getirmeyerek ölümlere neden olduklarını değerlendirerek, cezalandırılmalarını talep etti.