Savcılık Garipoğlu dosyasını kapattı! Baba Karabulut'tan Kanal D Haber'e açıklamalar

Haberin Devamı

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde İstanbul Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla feth-i kabir işlemi yapılmasını talep etmişti.

Garipoğlu’nun mezarı 3 Ekim sabahı savcılık eşliğinde açılmış, tabuta konulan ceset kalıntıları, ailesiyle DNA eşleşmesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Adli Tıp Kurumu tarafından beklenen rapor 5 gün sonunda savcılığa ulaştı. Savcılık yaptığı açıklamada, “İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir ayni DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

Haberin Devamı

BABA KARABULUT'TAN KANAL D HABER'E AÇIKLAMALAR

Bu raporla birlikte Savcılık takipsizlik kararı vermiş ve dosyayı kapatılmıştı.

Acılı baba Süreyya Karabulut ise, "Kanal D Haber"e konuştu. Karabulut, "Valla ben idali adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum. Yani şu an karar vermiş değilim, düşünmüyorum yani." dedi.

Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin de takipsizlik kararını yorumladı.

Şahin, “Mezar açma sürecinin sonunda savcılığın verdiği bu kararla ilgili herkesin bildiği bir gerçek tekrar ortaya kondu” dedi.