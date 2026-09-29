Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin malvarlıklarının dondurulması için harekete geçti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

MALVARLIKLANIN DONDURULMASI İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.