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Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin malvarlıklarının dondurulması için harekete geçti

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#Fatma Betül Sayan Kaya#Mal Varlığı#İstanbul Başsavcılığı
Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin malvarlıklarının dondurulması için harekete geçti
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 19:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “fon soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin savcılık tarafından ilgili kurumlara yazı yazıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

MALVARLIKLANIN DONDURULMASI İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

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#Fatma Betül Sayan Kaya#Mal Varlığı#İstanbul Başsavcılığı

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