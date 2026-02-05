×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Savcılık Bakanlığa Mahkeme Savcıya sordu… ‘A blok’ta soruşturma ne oldu

Güncelleme Tarihi:

#Deprem Soruşturması#İskenderun Devlet Hastanesi#Sağlık Bakanlığı
Savcılık Bakanlığa Mahkeme Savcıya sordu… ‘A blok’ta soruşturma ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, İskenderun Devlet Hastanesi’nin A Blok’u çöktü, 125 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Çöken bina ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı herhangi bir iddianame düzenlemedi. Soruşturma kapsamında sadece 1949 doğumlu fenni mesul Selahattin Tapanyiğit’in ifadesini alındı, serbest bırakıldı. 6 Şubat depremin yıldönümüne iki gün kala soruşturmayı sürdüren savcılık, Sağlık Bakanlığı’na dikkat çeken bir yazı yazdı. Savcılık yazısında, Bakanlığın sorumlular hakkında soruşturma başlatıp neticeye ulaştırabileceğini belirterek, “yıkılan binaya ilişkin, bakanlığınızca binanın yıkımında şahıs veya şahısların kusuru olduğu değerlendirilerek hakkında idari yönden resen soruşturma yapılıp yapılmadığını” sordu. Öte yandan yıkılan binada hayatını kaybedenlerin yakınlarının, açtıkları tazminat davalarına bakan mahkemeler de savcılığa yazı yazarak dosyanın akıbetini, herhangi bir bilirkişi raporu düzenlenip düzenlenmediğini sorduğu öğrenildi. Ailelerin avukatlarından Şahap Arpacı, depremin üçüncü yılında hâlâ bir iddianamenin hazırlanmamış olmasına tepki göstererek, “Bir cezasızlık anlayışıyla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı hiçbir kamu görevlisi hakkında soruşturma yapılmasına izin vermediği gibi İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun takipçisi olmadı, bugüne kadar soruşturmayı tamamlayamadı. Deprem suçlarının cezalandırılması kamu eliyle perdeleniyor, üstü örtülüyor maalesef” iddiasında bulundu.
                                                              

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem Soruşturması#İskenderun Devlet Hastanesi#Sağlık Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!