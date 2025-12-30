Savcılık açıkladı: Dikkate alınan tek rapor Adli Tıp Kurumu’nun

Haberin Devamı

Saran Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolü kararıyla serbest bırakılmıştı.

24 Aralık’ta uyuşturucu testinin sonucu ‘pozitif’ çıkan Saran, açıklama yapmış ve kesinlikle uyuşturucu kullanmadığını belirterek bağımsız bir kuruluştan kendi imkânlarıyla tekrar rapor almak için test örneği vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu gelişmelerin ardından Saran hakkında aynı gün gözaltı kararı vermişti. Gözaltına alınan Saran, 25 Aralık 2025’te adliyeye sevk edilmiş ve bu defa da imza atma adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Sadettin Saran’ın özel bir laboratuvarda yaptırdığı testin sonucunun negatif çıktığına ilişkin sosyal medyada haberler yayılınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Şüpheli Sadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkûr şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin ‘özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı’ şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolojik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur” denildi.