Savcılığın itirazına ret

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Ankara’da müzisyen Onur Şener (45), sahne aldığı eğlence mekânında, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürülmüştü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alınmıştı. ‘Hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ suçlarından kaydı bulunan İlker Karakaş, ‘taksirle yaralama’ suçundan kaydı bulunan Semih Soyalp ve suç kaydı bulunmayan Ali Gündüz, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Olay anında yanlarında bulunan Gözde G. ile Jale E. ise savcılığın tutuklama talebine rağmen Ankara Nöbetçi 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, şüphelilerin Emniyet ve savcılık ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle serbest bırakılmalarına itiraz ederek, tutuklanmalarını talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.

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KAMERALAR KAYITTA DEĞİLMİŞ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, olayın yaşandığı mekânın önündeki kameraların kayıt yapmadığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması için mekâna ait tüm kameralar ile çevre işyerlerindeki kameraların kayıtlarına el konuldu. Güvenlik kamerası kayıtları, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi. Eğlence mekânındaki kameralara fiziki müdahalede bulunulup bulunulmadığının da araştırıldığı öğrenildi. Şüphelilerden alınan DNA ile parmak izi örneklerinin de olayda kullanılan bardak üzerinde tespit edilen parmak izleriyle karşılaştırmasının yapılacağı ifade edildi.