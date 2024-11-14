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Savcılığın ev hapsi itirazı reddedildi

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Yasadışı Bahis#Mehmet Ali Erbil
Savcılığın ev hapsi itirazı reddedildi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın bulunduğu 16 kişi, 11 Kasım 2024’te sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar hâkimlik sorgularının ardından tutuklanmıştı. Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ‘ev hapsi’, Doğukan Demirtaş ve F.E.N. ise imza ve yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılığın ev hapsi itirazı reddedildi

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı önceki gün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Doğukan Demirtaş ve F.E.N., hakkında verilen karara itiraz etmişti. Başsavcılık, kararın kaldırılmasını ve 4 şüphelinin tutuklanmasını istemişti. Savcılığın, itirazını değerlendiren nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti. Bunun üzerine dosya yeniden başsavcılığa gönderildi.

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Savcılığın ev hapsi itirazı reddedildi

Öte yandan soruşturma kapsamında, yurtdışında oldukları tespit edilen 4 sosyal medya fenomeni ile Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı Malta’ya götürerek reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Ayrıca tutuklanan sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına erişim engeli kararı verilerek hesapları kapatıldı.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Yasadışı Bahis#Mehmet Ali Erbil

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