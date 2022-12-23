Savcılara ‘Çocuk istismarını önleyin’ genelgesi

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Türkiye’yi ayağa kaldıran H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili 2012’de açılan soruşturmanın takipsizlikle kapatılması üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ genelge yayınladı. Genelgeye göre kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaları bizzat Cumhuriyet savcısı yürütecek. Savcı, soruşturma dosyasını derhal başsavcıya ileterek bilgi verecek.

BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Başsavcı, soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak.

Bu soruşturmalara ilişkin bilgiler başsavcılar tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne de gönderilecek.

6 YAŞINDAKİ TECAVÜZDE SORUŞTURMA KAPATILMIŞTI

6 yaşındayken ‘evlendirildiği’ ortaya çıkan H.K.G.’nın 2012 yılında, cinsel istismar suçundan yaptığı şikâyetin, soruşturmayı yapan savcılık tarafından kemik yaşı raporunun sahte olmasına rağmen kapatıldığı ortaya çıkmıştı. Skandal üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu, savcı hakkında incelem başlatmıştı. H.G.K.’nin 2021’de boşandığı Kadir İstekli hakkında 67 yıl, Hiranur Vakfı’nın kurucusu babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl hapis cezası talep ediliyor.