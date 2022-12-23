Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Savcılara ‘Çocuk istismarını önleyin’ genelgesi

Güncelleme Tarihi:

#Bekir Bozdağ#Çocuk İstismarı#Genelge
Savcılara ‘Çocuk istismarını önleyin’ genelgesi
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla yayınlanan genelgede küçük yaşta evlilik soruşturmalarının derhal başsavcılığa bildirilmesi zorunlu hale geldi. Soruşturmalara ilişkin bilgiler Bakanlığa bildirilecek.

Haberin Devamı

Türkiye’yi ayağa kaldıran H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili 2012’de açılan soruşturmanın takipsizlikle kapatılması üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ genelge yayınladı. Genelgeye göre kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaları bizzat Cumhuriyet savcısı yürütecek. Savcı, soruşturma dosyasını derhal başsavcıya ileterek bilgi verecek.

BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Başsavcı, soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak.

Bu soruşturmalara ilişkin bilgiler başsavcılar tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne de gönderilecek.

6 YAŞINDAKİ TECAVÜZDE SORUŞTURMA KAPATILMIŞTI

6 yaşındayken ‘evlendirildiği’ ortaya çıkan H.K.G.’nın 2012 yılında, cinsel istismar suçundan yaptığı şikâyetin, soruşturmayı yapan savcılık tarafından kemik yaşı raporunun sahte olmasına rağmen kapatıldığı ortaya çıkmıştı. Skandal üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu, savcı hakkında incelem başlatmıştı. H.G.K.’nin 2021’de boşandığı Kadir İstekli hakkında 67 yıl, Hiranur Vakfı’nın kurucusu babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl hapis cezası talep ediliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Bozdağ#Çocuk İstismarı#Genelge

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık