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Savcılar ve bilirkişi heyeti yeniden Amasra'daki maden ocağında...

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#Bartın#Maden Ocağı#Patlama
Savcılar ve bilirkişi heyeti yeniden Amasradaki maden ocağında...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 20:16

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında 7 bilirkişi heyeti ve 6 Cumhuriyet Savcısı yeniden maden sahasında incelemelerde bulundu.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti ile soruşturmayı yürüten 6 savcı maden ocağına gelerek yeniden incelemelerde bulundu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma doğrultusunda savcılar ve bilirkişi heyetinden oluşan uzman ekip patlamanın yaşandığı ocağa yeniden gelerek incelemelerde bulundu. Bilirkişi heyeti, yer altındaki gaz oranlarının takip edildiği sinyal odası, plan-harita odasında incelemelerde bulunurken, tahlisiye ekiplerinin de bilgisine başvurdu.

Öte yandan Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam aralarında müessese ve işletme müdürleri ile mühendislerden oluşan 24 kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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