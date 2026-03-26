Savcılar, Meclis’te suça sürüklenen çocukları anlattı: Adeta suç çiftliklerinde yetişiyorlar

TBMM’de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan savcılar, sahadan örnek olaylarla taleplerini anlattılar. Savcıların değerlendirmeleri şöyle:

PAMUKLARA SARARAK OLMAZ

- Pınar Akdoğan (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı Vekili): 15-18 yaş aralığı için; kasten öldürme, nitelikli cinsel istismar, yağma ve terör suçları bakımından ceza sorumluluğunu tam kabul etmek zorundayız. Yaş küçüklüğüne bağlı indirim uygulamak, çocuklarımızı korumak anlamına gelmiyor. Artık bunlar o kadar üzücü bir hale geliyor ki cinayet işleyen çocuklar sosyal medyada gülerek poz veriyor, bir başka çocuğun kulağını kesip bunu paylaşıyorlar yani suçu eğlenceli ve prestijli bir alan olarak, içselleştirerek gösteriyorlar. Bunlara nasıl engel olacağız? Tabii ki çocuklar bizim çocuklarımız, amacımız onları topluma kazandırmak ama pamuklara sarıp koruyarak değil.

SUÇ ALGILARI GELİŞMİYOR

Türk Ceza Kanunu’nda indirim oranlarını çok fazla buluyoruz. 15-18 yaş aralığındaki çocuklarımız için tekerrür hükümlerinin düzenlenmesinde fayda var. Çünkü çocuklarımızdaki suç algısı bu şekilde oluşmuyor, oluşması da mümkün değil. Çocuk bu suçu 7 defa da işleyebiliyor. Geçenlerde Ankara’da yaşanan bir olaydan bahsediyorum. 3-4 tane çocuk ve sürekli kamu malına zarar veriyor, otobüs duraklarının camlarını kırmak şeklinde. Bu çocuklar bunu 6’ncı kez tekerrür haline getirmişler ve çocuklar bunu bir oyun gibi algılıyorlar. Çocukta bu algı oluşmuyor bile çünkü niye? Biz yasa gereği bu suçu anlatamıyoruz çocuğa, yapmış olduğunun suç olduğunu algılayamıyor çocuk. Burada algı kopuyor. “Ne olacak ki? İfade vereceğim, savcı beye, savcı hanıma anlatacağım” diyor.

KARİYER BASAMAĞI GÖRÜYORLAR

Bazı aileler ve çetelerin elinde bu çocuklar adeta suç çiftliklerinde yetişiyorlar, o çocukların gözünde o bir kariyer basamağı gibi algılanıyor. Şimdi, bazı çocuklarımız da var ki kimsesiz çocuklarımız; cinayet işlemek, gasp, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, bunlar birçok çetenin eline düştüğünde çete içinde bir terfi gibi, bir gurur nişanesi gibi görülüyor. Bunların önüne geçebilmek adına da tekerrür hükümlerinin uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bu nitelikte suçlar işleyen çocuklarda indirim oranlarının bu kadar aşağıda uygulanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Burada ebeveynlerin de sorumluluğu ön plana çıkıyor. Bir mağduriyet varsa ebeveynlerce bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Kontrollü olur çünkü her aile en azından çocuğunu korur, kollar. Bu, sadece devletin koruyup kollamasıyla oluşacak bir şey değil.”

ANNE-BABAYA DA CEZA VERİLMELİ

- Nedim Başarangil (Ankara Cumhuriyet Savcısı): “Uygulamada karşılaştığımız çocuk tipleri, inanın, böyle kitaplarda okunan veya basından gördüğünüz çocuk tipleri değil. Çocuklar çok fazla suç işlemeye meyilliler, suç oranları çok artmış durumda; uyuşturucu kullanımı, basit başlayan suçlardan daha sonra daha ciddi suçlara doğru bir evrilme var. Bu çocuklarda artık cezaevine girme bir üst seviyeye geçme, övünç kaynağı olarak algılanıyor. Hem tutukluluk süresinin azlığı hem cezanın bir miktarını yattıktan sonra açık cezaevi gibi topluma geçiş süreleri kısa olduğu için övünç kaynağı olarak görülüyor.

CEZAEVİ RÜTBE GİBİ…

Genel olarak ilk defa suç işleyen ve birkaç defa suç işleyen çocukların ayrıştırılması gerekiyor. Mesela otobüs durağının camlarını kıran çocuklarımız daha sonra yağma suçundan tutuklandılar. Hatta çocukların gelip “Savcım, bizi niye tutuklamıyorsunuz?” şeklinde talebi var. Bu çocuklarda artık cezaevine girme böyle akranları arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme gibi algılanıyor. Ebeveynlere de bir sorumluluk yükleme yönünde daha etkin düzenleme olması gerektiği kanaatindeyim. Çocuk devamlı ailenin yanında suça karışıyorsa demek ki aile, koruma ve gözetim görevini gerektiği gibi yerine getirmiyor.”

YAŞA BAĞLI İNDİRİM OLMAMALI

15-18 yaş aralığı; günümüzde, gelişen internet çağında, bu kadar sosyal faaliyetler içerisinde 15-18 yaş aralığını algıda çok faydasız değerlendirmek doğru değil, onların algıları çok daha açık yani 20 yıl önceki 15-18 yaş grubu ile şimdiki 15-18 yaş grubu birbirinden çok daha farklı. Kasten öldürme ile bıçakla yaralamayı tabii ki aynı tutmamız mümkün değil. Şimdi, bu suçlarda indirim oranlarının yaşa bağlı olarak uygulanmaması gerekmekte. Mağdurun vicdanını da rahat ettirmeliyiz. Biz çocuğu idam sehpasına çıkartalım demiyoruz, hâkimlerin üst sınırdan ceza vermeye korkmamaları lazım. İnfazın bu kadar etkisiz olduğu bir sistemde siz mağdurun kalbindeki acıyı hafifletemezsiniz.”

CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KURULU TOPLANDI

CumhurbaşkanlığI Hukuk Politikaları Kurulu dün Çankaya Köşkü’nde toplandı.

Çankaya Köşkü’ndeki toplantı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un ev sahipliğinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi. - ANKARA