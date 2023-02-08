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Savcıdan tokat gibi sevk yazısı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Merve Altun
Savcıdan tokat gibi sevk yazısı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

Kahramanmaraş’taki depremin ardından göçük altında kalan bir kişi, internet yayını açarak yardım istedi.

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Depremzedeye internet üzerinden ulaşan kişiler, “Seni kurtarmaya geliyoruz” diye oyalayıp dalga geçti ve kendi aralarında gülüp eğlendi. O anlara sosyal medyadan lanet yağdı. Depremzede ile dalga geçenlerden ikisinin Yunus Sarıdağ ve Mesut B. oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişiyi sorgulayan Cumhuriyet Savcısı Merve Altun, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Sevk yazısında, halen göçük altında çok sayıda vatandaşın kurtarılmayı beklediğini anlatan Savcı Merve Altun, “Belki de telefonunun kalan az miktarda şarjı ile son görüşmesini yapan depremzedelerin tekrardan yetkililere ulaşma ve yerini bildirme imkânının ortadan kaldırma ihtimali var. Yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet katma kastı var” dedi. Mahkemeye sevk edilen iki kişi de tutuklandı.

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Yine binaların altında yardım isteyen vatandaşları arayarak dalga geçen H.T.Ö., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. H.T.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Merve Altun

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