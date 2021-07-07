Savcıdan kadın cinayeti için tokat gibi mütalaa: Haksız tahrik yok...

Mehtap Çoban (40) birlikte satın aldıkları evin kredi borcunu ödemeyen ve kendisine şiddet uygulayan Dursun Çoban’a (43) boşanma davası açtı.

Dursun Çoban 11 Nisan 2019 gecesi tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan bir kaç saat sonra polise teslim olan Dursun Çoban, her kadın cinayetindeki klasik yalana sığınarak, “Karım beni aldatıyordu. Telefonda mesajlar gördüm” dedi.

KOMŞUSU YALANLADI

Dursun Çoban’ın komşusu Fatma Aydın ise yaşananları, “Dursun evin kredisini ödemiyordu. Kavgalarının nedeni buydu. Mehtap ondan boşanmak için dava açtı” diye anlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Dursun Çoban hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

İNSANLIKTAN ÖZÜR DİLERİM

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Silivri Cezaevi’nden bağlanan Dursun Çoban, zaman zaman ağlama krizine girdiği savunmasında, “Çok pişmanım. Bütün insanlıktan özür diliyorum. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Ben karımı seviyordum. Bu suçtan karşınızda olmaktan utanıyorum” diye savunma yaptı.

SAVCI: HAKSIZ TAHRİK YOK

Duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, “Sanık eşinin kendisini aldattığını ve delillerin telefonda olduğunu söyledi ancak telefon kapalıydı ve incelenemedi. Haksız tahrik koşullarının oluştuğuna dair somut bir delil bulunamadı. Sanık eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılsın” dedi. Savcı ayrıca cezada herhangi bir indirim de uygulanmamasını talep etti.

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