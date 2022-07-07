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Savcıdan iddia

#Ayşe Özgecan Usta#Bartu Can Akkışla#İntihar
Savcıdan iddia

Bartu Can Akkışla, kız arkadaşı Ayşe’nin intihar edebileceğini öngöremedi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılansın.

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Ayşe Özgecan Usta (28), geçen yıl 5 Şubat günü, Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla’nın (34) yanına gitti. İddiaya göre Usta’nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına “Kendimi atacağım” diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

‘KENDİMİ ATACAĞIM’

Olayın ardından Bartu Can Akkışla gözaltına alındı. İfadesinde evlilik konusunda tartıştıklarını, Usta’nın terasa çıktığını, tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. Akkışla için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi. 

Cumhuriyet savcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Bartu Can Akkışla’nın olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta’nın daha önce psikolojik tedaviler gördüğünü ve geçmişte intihara teşebbüs ettiğini bildiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Evlilik tartışmasının ardından Usta’nın ruh halinin değiştiğini Akkışla’ya davranışlarıyla aksettirdiği, Usta’nın intihar girişiminde bulunabileceğinin Akkışla tarafından öngörülebileceği belirtildi. Ancak Akkışla’nın tartışmayı sürdürdüğüne yer verilen iddianamede “Kendimi atacağım” diyerek Usta’nın terasa çıktığı ancak Akkışla’nın hemen ardından terasa gitmediği belirtildi.

Savcılık, Akkışla’nın düşmek üzere olan kız arkadaşını her ne kadar tutmaya çalışıp komşularından yardım istese de Usta’nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.

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8’İNCİ KATTAN AŞAĞIYA

Ayşe Özgecan Usta, erkek arkadaşıyla ‘evlilik’ meselesi yüzünden tartıştı. Daha sonra 8’inci kattaki dairenin terasına çıkan genç kız, düşerek ağır yaralandı. Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 

 

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#Ayşe Özgecan Usta#Bartu Can Akkışla#İntihar

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