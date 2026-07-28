Savcıdan ‘cinayet gibi’ tespiti

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ANKARA’da 16 Kasım 2025 günü Burakhan B. (36), duygusal birliktelik yaşadığı Fatma D.’yi Gölbaşı’ndaki dubleks evine davet etti. Çift birlikte alkol almaya başladı. Daha sonra Burakhan B., genç kızın kalması için ısrarcı oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde çift tartışmaya başladı. Tartışma esnasında yaşanılan ‘itiş-kakış’ sırasında Burhan B., genç kızı dubleks olan evin üst katından aşağıya itti. Alt katta bulunan eşyaların üzerine sırt üstü düşen Fatma D. ağır yaralandı. Burakhan B. tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

İddianamede, olay günü tarafların tartıştığına dikkat çekilerek, “müştekinin yaralanmasının niteliği, olayın gerçekleşme biçimi ve meydana gelen tehlikenin büyüklüğü, şüphelinin müştekiyi dengesini sağlamayacağı biçimde yaklaşık 4 metrelik yükseklikten sert bir zemine ve eşyaların üzerine doğru itme eylemi göz önünde bulundurulduğunda şüphelinin müştekiyi öldürme kastını taşıdığı” anlatıldı.

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‘KENDİSİNİ BIRAKTI’

İddianamede şüphelinin ifadesine yer verildi. Bu ifadede, şüpheli müştekinin üst kattaki korkuluklardan aşağıya doğru sarktığını gördüğünü, bunu birkaç defa tekrarladığını, bunu yapmaması gerektiğini defalarca söylediğini, ancak müştekinin üst kattan kendisini boşluğa bırakarak alt katta bulunan salon kısmındaki televizyon ünitesinin üstüne düştüğünü anlattığı belirtildi. Burakhan B., mahkemedeki savunmasında ise alkol aldıkları sırada Fatma D.’nin hüzünlenip ağladığını, duygusal boşlukta olduğunu söylediğini ileri sürerek özetle, “Ben de kendisini teselli ediyordum. Sonra üst kata çıktı, ben bu esnada aşağı kattaydım. Fatma, korkuluktan sarkmaya başladı, ben korktum ‘yapma’ diye kendisine bağırdım, o da sarkmayı bıraktı. Yatak odasına içeri geçti. 5-10 dakika sonra ses kesildi, ben de meraklandım. Merdivenlerden bir iki basamak çıkıp yatak odasını gördüm, müşteki Fatma yatıyordu. Ben de uyuduğunu görünce rahatladım, geri aşağı indim, TV’nin karşısında bulunan koltuğa uzandım, uyumaya başladım. 5-10 dakika geçmişti ki ‘pat’ diye bir ses duydum, uyandım, baktığımda müşteki yerde yatıyordu” iddiasında bulundu.

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‘BENİ AŞAĞIYA İTTİ’

Fatma D. mahkemedeki beyanında yaşadıkları tartışmanın ardından evden ayrılmak istediğini belirterek, özetle, “Evden hemen ayrılacağımı söyledim bunun üzerine sanığın ikametin dış kapısını kilitlediğinin sesini duydum, tedirgin oldum. Hemen yukarı çıktım, hemen arkamdan gelip ‘Nereye gidiyorsun lan’ dedi. Ben de ‘Yarın iş var, ne saçmalıyorsun, kalamam’ dedim, beni hep kalmaya zorlardı, olay günü de ısrarcı olmaya başladı, ‘Kal, evlenelim, ben sana bakarım’ dedi. ‘Çekil önümden, ne saçmalıyorsun’ deyip hafifçe ittirdim. O da ‘Çıldırtma beni’ diyerek omuzlarımdan beni aşağı itti. Sonrasında bilincim kapandı. Omurilik felci geçirdim. Belden aşağım felçtir, tekerlekli sandalyede oturuyorum” dedi.

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‘GEBERTMEYEYİM SENİ’

24 Haziran tarihinde yapılan duruşmada tanık olarak dinlenilen genç kızın arkadaşı Duygu A. da olay gecesi genç kızla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olarak “Biz konuşurken arkadan sürekli sanığın bağırmaları geliyordu ‘Kapat şunu, gebertmeyeyim seni’ diye defalarca seslendi. Aradan yarım saat geçtikten sonra arkadaşım Fatma beni tekrar lavaboda aradı, bana sanığın kapıyı kilitlediğini söyledi, ben de ‘Çık bir an önce oradan’ dedim. Sonrasında telefonu kapattık” diye konuştu.

Genç kazın avukatı Metehan Ağır da “Sanık savunmaları hayatın olağan akışına ayıdır. Eylem bilirkişi raporuyla sabit olduğu üzere öldürmeye elverişlidir. Sanığın eylemi doğrudan öldürme kastıyla ilişkilidir” diye konuştu.

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Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ekim ayına erteledi.