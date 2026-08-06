Savcıdan çarpıcı yorum: Tanık değil failsin

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İSTANBUL Esenler’de 23 Mart'ta bir otoparkta karşılaşan taraflardan Umut Özacar (19), arkadaşı M.A.B. ile husumeti bulunan 18 yaşından küçük H.İ.’ye saldırıp hırpaladı. Özacar, o anların cep telefonuyla görüntüsünü aldı ve H.İ.’yi olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinden ayrılan H.İ., arkadaşları suça sürüklenen çocuk A.A. ve şüpheli Keremcan Görgün (18) ile buluşup otoparka geri döndü. Şüpheliler, Özacar’ı konuşma bahanesiyle yanlarına çağırdı. Özacar ve M.A.B.’nin otoparka gelmesiyle taraflar arasında yeniden tartışma başladı. H.İ., Özacar’dan dövülme anında ve sonrasında çektiği görüntüleri silmesini istedi. Özacar bunu kabul etmeyerek çıkardığı bıçağı salladı. Bu esnada A.A. yanında getirdiği silahı belinden çıkarıp Özacar’a 2-3 el ateş açtı. Vurularak yere düşen Özacar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

‘MADDEN VE MANENDESTEK OLDU’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “Şüpheli Keremcan Görgün’ün, darp edilen arkadaşı H.İ.’ye destek olmak ve onun intikam almasını kolaylaştırmak amacıyla yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, ‘kasten öldürme’ suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır” değerlendirmesine yer verildi.

A.A. ve H.İ.’nin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Keremcan Görgün hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Söz konusu iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.