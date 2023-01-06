Savcıdan tartışılacak itiraz

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Bursa Osmangazi’de 2020 Temmuz’unda, E.L. (30) ile eltisi L.L. (35), aynı binada oturdukları kayınpederleri Osman L.’nin (56), kendilerine tehditle cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Tutuklanan Osman L. yargılandığı Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “İddiaları kabul etmiyorum” dedi. Dosyadaki tutanakların okunması üzerine ifadesini değiştiren Osman L., “Gelinim E.L.’nin zorlamasıyla oldu” diye konuştu.

‘8 YIL TECAVÜZ ETTİ’

Çocuğunun kayınpederinden olduğu DNA testi ile kesinleşen E.L. ise ifadesinde, “Evlendiğim günün ertesi günü kayınpederim zorla bana tecavüz etti. Tam 8 yıl bana tecavüz etti. Oklava ve odunla beni dövdüğü oluyordu. Eltime de aynılarını yapmış. Şikâyetçiyim” dedi. Benzer şeyleri yaşadığını belirlen gelin L.L. de “Kayınpederim evde kimse olmadığı sırada benimle de zorla cinsel ilişkiye girdi. Beni sürekli dövüyordu. Başımdan geçenleri eşime anlatsam bana inanmayacağını, babasına inanacağını düşünüyordum” diye konuştu. Son sözü sorulan Osman L., ikinci evliliğini yaptığı ve arsasını sattığı için gelinlerinin mal paylaşımı nedeniyle kendisine iftira attığını söyledi. Mahkeme heyeti, Osman L.’ye, iki gelinine karşı ‘cinsel saldırı’ suçundan her biri için 27’şer yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verdi.

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Tarafların itirazı sonrası dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. 7’nci Ceza Dairesi’nde görülen davada, sanığa verilen 54 yıl hapis cezası oyçokluğu ile onandı. Duruşma savcısı ise karar itiraz ederek, cinsel birlikteliğe gelinlerin de rızası olduğu iddiasıyla Osman L.’nin beraatini istedi. Savcı itirazında, ilk eylemler ile şikâyet arasında geçen 6 ve 8 yıla dikkat çekti. E.L. ve L.L.’nin, eşleri ile kayınpederleri arasında mal paylaşımı nedeniyle husumet oluştuktan sonra şikâyetçi olduklarını söyleyen savcı, ilişki sırasında zor kullanıldığına dair hiçbir maddi bulgu olmadığını, mağdurların sanığa karşı direnç gösterdiklerine dair rapor ile psikolojinin bozukluğuna dair bir rapor olmadığını belirtti. Mağdurların ifadelerindeki tehdit iddiasının da gerçeği yansıtmadığını öne süren savcı, “Sanığın gelini E. ile cinsel ilişkiye girmiş olmasının ispatlanmış olması, diğer gelini ile de ilişkiye girdiğinin delili olamaz. Beraat verilmesi gerekirken; mahkûmiyet verilmesi usulsüzdür” dedi. Dosya, Yargıtay’a gönderildi.

‘ŞAHİT YOK’

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Savcı itirazında “Bu olaylara şahit olan kimse bulunmadığı gibi en ufak şüphe duyan bir aile bireyi dahi yoktur” ifadelerini kullandı.