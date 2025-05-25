Savcı ‘yenidoğan’ın adını koydu: Silahlı Hafiyelik Örgütü

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İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden oldukları iddia edilen “Yenidoğan Çetesi”ne yönelik soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden 14 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca, iddianameye dönüştürülmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 88 sayfalık fezlekede örgütün ismi “Silahlı Hafiyelik Örgütü” olarak yer aldı.

LİDERLERİNDEN BİRİ MEÇHUL

Silahlı Hafiyelik Örgütü’ne yönelik değerlendirme bölümünde ise şu iddialara yer verildi: Örgüt henüz kimliğinin tespit edilemeyen faili meçhul örgüt lideri ve Mustafa Kemal Zengin liderliğinde kuruldu. Örgüt yöneticileri; Gökhan Güler, Aylin Arslantatar, kimliği tespit edilemeyen Polat isimli kişi. Üyeleri Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ve kimliği tespit edilemeyen kişiler.

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KAMUYA SIZMIŞLAR

Ayrıca kamu görevi yapan T.A., M.D., M.B., M.E.Y. ile İ.K. ve M.G. ise örgüte yardım ediyor. Kamu güçlerini kullanarak mağdur kişilere ait kişisel veriler ve özel hayat niteliğindeki bilgi ve belgeleri örgüte aktarıyorlar. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen örgüt, bu kapsamda her türlü imkân ve kabiliyette. Kamu kurumlarının bazı kaynaklarına ulaşarak hafiyelik sistemi kurup, bu sistemle elde ettikleri veriler üzerinden kamu görevlilerine baskı yapıyorlar.

EL BOMBASI, ÇELİK YELEK...

Örgütün hukuka aykırı olarak aldığı işlerde yaptığı baskının hedeflediği amaca ulaşamaması ve örgütün yapısına uygun sonuca hizmet etmemesi halinde, bir sonraki aşaması şiddet eylemi gerçekleştirme planına dönüyor. El bombası, çelik yelek, mermi, fişek, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen veya temin etme kabiliyeti olan örgüt, bünyesine kazandırdığı ve özel şirketlerde çalışan üyelerinden teknik bilgi, destek alabiliyor.

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SAVCIYI MAKAMINDA TEHDİT ETMİŞTİ

Örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin, Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında ailesini öldürmekle tehdit etmiş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin salınmasını istemişti.

PARALAR EMANETÇİDE

Fezlekeye göre yargıyı hukuka aykırı olarak etkileyip maddi-manevi menfaat temin etme sisteminde elde edilecek maddi gelir, işlem gerçekleşinceye kadar Kapalı Çarşı’da emanetçi olarak bilinen bir dövizciye teslim ediliyor. Hukuka aykırı amacın gerçekleşmesi halinde, bu para örgüt tarafından alınarak aralarında taksim ediliyor. Telegram üzerinden haberleşiyorlar ancak Telegram kayıtlarına ulaşılamadı.

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KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL ALIYORLAR

Fezlekede şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelere de yer verildi. Fezlekede, iki GSM hattı ile paylaşılan bilgilere sadece sorgu yetkisi olan güvenlik güçlerinin bakılabileceği, WhatsApp irtibat analizinin ise kolluk kuvvetlerince sorgulanamadığı, istihbarat birimlerince sorgulanabildiğine dikkat çekildi. Mustafa Kemal Zengin’in bu bilgileri tespit edilemeyen bir kamu görevlisinden usulsüz olarak temin etmiş olabileceği ileri sürüldü.

AL SANA FOTOĞRAF

Savcı Engin’i “Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla. O zaman sana kimse dokunamaz” diye tehdit eden Zengin’in isteği gözaltına alındığında gerçekleşmişti. Zengin kelepçeyle adliyeye getirilirken, Savcı Engin kapıya çıkıp onunla birlikte aynı karede yer almıştı.