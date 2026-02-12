Savcı Yavuz Engin'i tehdit etmişti: İstenen ceza belli oldu | Sanıktan 'çikolatalı' savunma

Haberin Devamı

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden oldukları iddia edilen ‘Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, hemşire Tuğçe Toptemel de tutuklandı. İddiaya göre, Mustafa Kemal Zengin liderliğini yaptığı, Gökhan Güler ile Av. Aylin Aslantatar’ın yöneticisi olduğu “Silahlı Hafiyelik Örgütü”, hemşire Toptemel’i tahliye ettirmek için soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit etti. Savcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda, Mustafa Kemal Zengin, Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler’in arasında olduğu 13 sanık hakkında 36'şar yıldan 72'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemiyle(SEGBİS) katıldı. Aylin Arslantatar'ın da arasında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

“TEHDİT ETMİŞ OLSAM ÇİKOLATA İKRAM ETMEZDİ”

Duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Kemal Zengin, “Yavuz Engin’in beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Tehdit etmiş olsam çikolata ikram etmezdi. Geldiğim için teşekkür etmezdi. Beni itibarsızlaştırmak istemiştir. Çevrem geniştir ama dosyada üçkağıtçı gibi gösterilmeye çalışılıyorum” dedi.

“BUGÜN OLSA YİNE YAVUZU KORURUM”

Bebekleri koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini söyleyen sanık Aylin Aslantatar, “Dost saikiyle yaklaştığım açık ve nettir. Bugün olsa yine Yavuzu korurum. Vatandaşlık görevimi yaptım. Adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa Kemal Zengin’in “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “Görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla toplam 4 yıldan 8 yıla, Aylin Arslantatar’in “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Diğer 11 sanık hakkında ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık Mustafa Kemal Zengin’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, son savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.