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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 17:04,Son Güncelleme:/

'Savcı' yalanı ile dolandıran şüphelisi tıbbi maskeli yakalandı

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'Savcı' yalanı ile dolandıran şüphelisi tıbbi maskeli yakalandı
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BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, telefonla aradığı K.T.'yi (84) kendisini savcı olarak tanıtarak, dolandırmaya çalışan E.E. (26) jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin gözaltına alındığı sırada yüzünde tıbbi maske olduğu görüldü.

Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde yaşayan K.T.'yi ev telefonundan arayan E.E., kendisini savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerin, para ve altın hırsızlığı olayına karışmış. Para ve altınlarını göndereceğimiz jandarma personeline ver" dedi. Dolandırılmak istenildiğini anlayan K.T. de jandarmayı aradı. Hemen harekete geçen Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sırasında E.E.'yi köyün dışında bulunan arazide, yüzüne tıbbi maske takmış halde yakaladı. Gözaltına alınan E.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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