Savcı ‘uyanıktı’ savunmasına inanmadı

İstanbul'da Erol Yenisu (51) ve 26 yıllık eşi Hanife Yenisu (46), Pendik Çamlık Mahallesi’ndeki evde yaşıyordu. Aralarında uzun süredir yaşanan geçimsizliğin ardından Hanife Yenisu, ocak ayında eşinden şikâyetçi olarak koruma kararı aldırdı. Birkaç hafta evden ayrılan Erol Yenisu, sonra tekrar eve döndü. Erol Yenisu, 22 Şubat 2021 günü 08.00 sıralarında, oğlunu işe gönderdikten sonra evde çocuklarının ağırlık çalışması yaptığı spor aleti dambılla başına vurduğu eşini öldürdü.

TASARLAYARAK YAPTI

Gözaltına alınan Erol Yenisu, cinayeti işlediğini kabul etti ve eşinin o sırada telefonuna baktığını iddia etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, evden toplanan deliller arasındaki cep telefonunun kılıfı içinde durduğunu ve Hanife Yenisu’nun olay sırasında uyuduğunu belirtti. Erol Yenisu’nun cinayetten bir ay önce sosyal medya hesabından, kadına yönelik şiddeti önleme yasasını eleştiren mesajlar attığını da belirten Başsavcılık, cinayetin tasarlayarak işlendiğini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

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