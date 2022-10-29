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Savcı TTB’ye yeni yönetim istedi

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#TTB#Fincancı
Savcı TTB’ye yeni yönetim istedi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 07:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Fincancı’nın görevine son verilmesi ve yerine yeni başkan ve üyelerin seçilmesi talebiyle dava açtı.

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Terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yeni hamle geldi. Başsavcılık, dava açarak, TTB’ye yeni Merkez Konseyi Başkan ve üyelerin seçilmesini talep etti.

‘DELİL OLMAKSIZIN’

Mahkemeye sunulan ‘Davaname’de, Milli Savunma Bakanlığı’nın 20 Ekim’deki şikâyetiyle soruşturmanın başladığı kaydedildi.Ayrıca ‘Zap’ta Kimyasal Silahla Gerillalar Katledildi’ fon resmi kullanan ana haber spikerine, şüphelinin TTB Başkanı sıfatını kullanarak bilgisi, resmi belgesi, delili olmaksızın açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda sözde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla terör örgütünün mağdur gösterilmeye çalışıldığı, ‘Geçmiş olsun size de ayrıca’ şeklinde örgüt yanlısı söylemde bulunduğu ifade edildi.

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Savcı TTB’ye yeni yönetim istedi

KONGRE SÜRECİ OLACAK

TTB’nin şu anki yönetimi (üstte) mahkemenin savcılık talebini kabul etmesi halinde atayacağı 5 kişilik bir yönetimin kongre yapmasıyla değişecek.

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#TTB#Fincancı

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