MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSavcı Sultan Beyza Boyalı koronavirüse yenildi
GeriGündem Savcı Sultan Beyza Boyalı koronavirüse yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Savcı Sultan Beyza Boyalı koronavirüse yenildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savcı Sultan Beyza Boyalı koronavirüse yenildi

Malatya'da görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), koronavirüsten hayatını kaybetti. Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi