×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Savcı silahlı medeniyet düşmanlarına ağırlaştırılmış müebbet istedi: Muhammed’i göz göre göre öldürdünüz

Güncelleme Tarihi:

#Kars#Savcı#Ağır Ceza Mahkemesi
Savcı silahlı medeniyet düşmanlarına ağırlaştırılmış müebbet istedi: Muhammed’i göz göre göre öldürdünüz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 07:00

6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ evinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynarken bir düğün salonuna açılan ateşte hayatını kaybetti. Savcı saldırının meydana geldiği yerin Kars’ın en işlek caddesi olması, olayın şekli ve zamanını dikkate alarak tutuklu 3 sanık için ‘olası kasıt’tan değil ‘kasten öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Haberin Devamı

Kars’taki bir düğün salonuna 29 Ekim 2024’te öğle saatlerinde bir grup ateş etti. Düğün salonunda bulunanlar da aralarında husumet olan gruba silahla karşılık verdi. Bu sırada, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Olaya karıştıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı.

3 KİŞİNİN KURŞUNLARI İSABET ETMİŞ

Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Minik Muhammed’in K.Y., Y.Y. ve Y.Y.’nin silahlarından çıkan kurşunlarla öldüğü belirtildi. Tutuklu sanıklar K.Y., Y.Y. ve Y.Y.’ye ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamede, “Muhammed Poyraz Erdağ’a yönelik eylemlerinin şeklen olası kasıt olabileceği görülse de olayın meydana geldiği yerin Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olması, olayın şekli, zamanı ve meydana getirdiği infial dikkate alındığında çocuğun iştirak halinde kasten öldürülmesi suçundan cezalandırılmaları gerekir” denildi. Diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.A. hakkında ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kars#Savcı#Ağır Ceza Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!