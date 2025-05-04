Savcı silahlı medeniyet düşmanlarına ağırlaştırılmış müebbet istedi: Muhammed’i göz göre göre öldürdünüz

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Kars’taki bir düğün salonuna 29 Ekim 2024’te öğle saatlerinde bir grup ateş etti. Düğün salonunda bulunanlar da aralarında husumet olan gruba silahla karşılık verdi. Bu sırada, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Olaya karıştıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı.

3 KİŞİNİN KURŞUNLARI İSABET ETMİŞ

Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Minik Muhammed’in K.Y., Y.Y. ve Y.Y.’nin silahlarından çıkan kurşunlarla öldüğü belirtildi. Tutuklu sanıklar K.Y., Y.Y. ve Y.Y.’ye ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamede, “Muhammed Poyraz Erdağ’a yönelik eylemlerinin şeklen olası kasıt olabileceği görülse de olayın meydana geldiği yerin Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olması, olayın şekli, zamanı ve meydana getirdiği infial dikkate alındığında çocuğun iştirak halinde kasten öldürülmesi suçundan cezalandırılmaları gerekir” denildi. Diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.A. hakkında ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.