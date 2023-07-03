Savcı Sayan'ın acı günü: Yeğeni Ali Sayan hayatını kaybetti... 'Hayatının baharında ve bizim baharımızda bizi bırakıp gittin'

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Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Sayan’ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ağrı’ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara’ya götürüldü.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeğeni Ali Sayan’ın bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Sayan paylaşımında "İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn… Katıldığı bir düğünde kafasına isabet eden bir maganda kurşunuyla ağır yaralanan 20 yaşındaki yeğenim Ali Sayan 25 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün Hak’kın rahmetine kavuştu.

Cenazemizi yarın öğle namazını müteakip Ağrı/Tutak/Yukarı Kargalık köyümüzde defin edeceğiz. Taziyemiz Köyde devam edecektir. Acımız büyük. Güle güle canım yeğenim.. Hayatının baharında ve bizim baharımızda bizi bırakıp gittin. Seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun.. 25 Günlük hastane sürecinde bizi bir an olsun yalnız bırakmayan başta Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere Ağrı ve Ankara Bilkent Şehir hastanesi sağlık emekçilerine ve bütün dostlara minnettarız.. Lütfen Ali’mizin ruhuna bir fatiha okur musunuz…" ifadelerini kullandı.