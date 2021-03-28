Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
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Savcı Özlem Salkım hayatını kaybetti
Yozgat’ta 24 Mart’ta evinde arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken silahla başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28) hastanede hayatını kaybetti.
Silah, evde bulunan astsubay A.M.’ye aitti. Gözaltındaki savcı H.A., silahın sahibi astsubay A.M., uzman çavuş M.S. ve adliye çalışanı B.Y. ifadelerinde, “Silahla ilgili şakalar yapıyorduk. Özlem tabancayı alarak şaka yapar gibi kafasına dayadı. O sırada silah patladı” demişti. 4 kişi serbest kalmıştı.
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