Savcı Özlem Salkım hayatını kaybetti

Silah, evde bulunan astsubay A.M.’ye aitti. Gözaltındaki savcı H.A., silahın sahibi astsubay A.M., uzman çavuş M.S. ve adliye çalışanı B.Y. ifadelerinde, “Silahla ilgili şakalar yapıyorduk. Özlem tabancayı alarak şaka yapar gibi kafasına dayadı. O sırada silah patladı” demişti. 4 kişi serbest kalmıştı.

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