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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Savcı Özlem Salkım hayatını kaybetti

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Savcı Özlem Salkım hayatını kaybetti

Yozgat’ta 24 Mart’ta evinde arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken silahla başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28) hastanede hayatını kaybetti.

Silah, evde bulunan astsubay A.M.’ye aitti. Gözaltındaki savcı H.A., silahın sahibi astsubay A.M., uzman çavuş M.S. ve adliye çalışanı B.Y. ifadelerinde, “Silahla ilgili şakalar yapıyorduk. Özlem tabancayı alarak şaka yapar gibi kafasına dayadı. O sırada silah patladı” demişti. 4 kişi serbest kalmıştı.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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