Savcı öldüren yemeğin peşinde

Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 07:00

İstanbul’u gezmek için gelen Hollandalı Rashid Mohammed (57), 22 Ağustos’ta oğulları Jamil Yusuf Mohammed (17) ve Yazdani Mohammed (15) ile Fatih’te kaldıkları otelden çıkıp İstiklal Caddesi’ni gezmeye gitti.

Gün boyu dolaşan aile, akşam yemeğini burada yedikten sonra dinlenmek için otellerine döndü. Sabah saatlerinde odada uyanan baba, çocuklarının hareketsiz olduğunu fark etti. Panik içinde yardım çağırmaya çalışan baba da fenalaştı. Otele gelen sağlık ekipleri iki çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Fenalaşan baba ise hastaneye kaldırıldı. Baba Rashid Mohammed, sağlık görevlilerine Taksim’de yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve bir süre sonra rahatsızlandıklarını söyledi.

MEKÂNLAR İNCELENDİ

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aileye yemek servisi yapılan mekânları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda aileye hizmet veren restoran işletmecileri B.K., E.K. ve A.K. ile ayran içtikleri yerin işletmecisi T.M.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. hakkında ‘ev hapsi’ kararı verilirken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki çocuğun kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak inceleme ile netleşecek.

 

 

