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Savcı nota güvenmedi

Güncelleme Tarihi:

#Kenan Daniş#Sevcan Demir#Ölüm
Savcı nota güvenmedi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

İstanbul Esenyurt’ta oğluyla yaşayan Sevcan Demir (31), yaklaşık 2 yıldır ilişki yaşadığı Kenan Daniş ile sık sık tartışıyordu. Sevcan Demir, 9 Mart 2021 akşamı oğluyla Samsun’daki ailesinin yanına gitmek için valiz hazırlamıştı. Ancak o akşam Kenan Daniş’le yaşadığı tartışma sonrası balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

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Polisler evde ‘Oğlum seni annesiz bırakıyorum affet’ yazısını buldu. Tutuklanan Daniş hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bilirkişinin hazırladığı imza yazı incelemesi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda yazının Sevcan Demir’e ait olduğu belirtiliyordu. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada, sanığın maktulü balkondan attığı gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

Savcı nota güvenmedi

‘KASTEN ÖLDÜRMEDEN’ YARGILANIYOR

Sanık Kenan Daniş, duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlanarak “Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

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#Kenan Daniş#Sevcan Demir#Ölüm

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