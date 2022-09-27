Savcı nota güvenmedi

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Polisler evde ‘Oğlum seni annesiz bırakıyorum affet’ yazısını buldu. Tutuklanan Daniş hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bilirkişinin hazırladığı imza yazı incelemesi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda yazının Sevcan Demir’e ait olduğu belirtiliyordu. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada, sanığın maktulü balkondan attığı gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.
‘KASTEN ÖLDÜRMEDEN’ YARGILANIYOR
Sanık Kenan Daniş, duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlanarak “Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.