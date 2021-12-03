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Savcı Murat Uzun’u şehit eden teröriste rekor ceza

#PKK#Murat Uzun#Gürbüz Topçu
Savcı Murat Uzun’u şehit eden teröriste rekor ceza

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde savcı Murat Uzun’u şehit eden terör örgütü PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olan 'Azat Çüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu'ya, katıldığı ve talimatını verdiği eylemlerden 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 564 yıl 81 ay hapis ve 72 bin lira para cezası verildi.

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Kahramanmaraş'ın Nurhat ilçesinde 2017 yılında operasyonda yaralı yakalanan, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olan ve aralarında Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, sivil vatandaşların öldürdülmesi olayının da yer aldığı birçok eylemin planlayıcısı olduğu belirtilen 'Azat Çüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu’nun Tunceli 1’inci Ağır Ceza mahkemesinde karar duruşması görüldü. İşledikleri eylemlerde görgü tanıklarının anlatımları, teşhis tutanakları ve uzmanlık raporları çerçevesinde görülen karar duruşmasına terörist Topçu, tutuklu olduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS vasıtasıyla katılarak daha önce eylemlere ilişkin verdiği beyanlarını tekrar etti.

Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Ovacık savcısı Murat Uzun’u, güvenlik güçlerini ve çok sayıda sivilin öldürülmesi olayını gerçekleştiren ve emrini veren Topçu'nun  'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 5 kez müebbet, 564 yıl 81 ay hapis ve 72 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Savcı Murat Uzun’u şehit eden teröriste rekor ceza


30'DAN FAZLA SUÇ DOSYASI VAR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında 30'dan fazla suç dosyası bulunan Topçu'nun, katıldığı ve planladığı eylemler şöyle:

"Tunceli'nin Ovacık ilçesi Garipuşağı köyü kırsalında 2010'da 2 askerin şehit edilmesi, bir askerin yaralanması, Tunceli il merkezinde 2011'de halı sahada maç yapan polis memurlarına yönelik saldırıda komiser Cem Kerman ile maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polis memurunun yaralanması, Ovacık'ta 2012'de İbrahim Ergün'ün öldürülmesi, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün 2012'de Tunceli-Ovacık kara yolunda kaçırılması, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un 2012'de şehit edilmesi, Tunceli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis noktası ve karakoluna 2015 ve 2016'da düzenlenen saldırılarda 2 polis memurunun şehit düşmesi ve 3 polisin yaralanması."

Haberle ilgili daha fazlası:
#PKK#Murat Uzun#Gürbüz Topçu

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