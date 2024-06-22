Savcı Kristin: Cezaevi koşulları gayet uygun ama Porsche’li yaşamdan sonra zordur

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İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart tarihinde karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan; kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur, Massachusetts Boston’da önceki gün ikinci kez hakim karşısındaydı. Voice of America (VOA) haberine göre, duruşmada Cihantimur’un avukatları, 17 yaşındaki gencin kaldığı ıslahevinin koşullarından şikayet etti.

‘PSİKOLOJİSİ BOZULDU’

Avukatlar, müvekkillerinin ıslahevinde “tecrit koşulları altında yaşadığını” ifade etti. Türkiye’de varlıklı bir doktor ve yazar bir annenin çocuğu olarak hayat süren Cihantimur’un, ABD’deki cezaevi şartlarında yaşamakta zorlandığını belirtti. Müvekkillerinin psikolojisinin bozulduğunu, reçeteli ilaçlarını alamadığını da kaydeden savunma ekibi, kaçma riski bulunmadığını savunarak mahkemeden Cihantimur’un kefaletle serbest bırakılmasını talep etti.

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‘TECRİT ALTINDA DEĞİL’

Cihantimur’un avukatları, serbest bırakılması durumunda gencin pasaportuna el konulabileceğini kaydederek, böylece ülke dışına çıkmasının engellenmiş olacağını öne sürdü. Massachusetts Savcısı Kristin Kearney ise avukatların iddialarına Cihantimur’un kaldığı ceza yerleşkesinin koşullarının iyi olduğunu söyleyerek şu yanıtı verdi:

“Sınıflar var, bir spor salonu, bir kütüphane, bir kilise var, akıl sağlığı destek birimi ve tıbbi tesisleri var. Benim anlayışıma göre Cihantimur tecrit altında değil. Burası bu tür kişiler için gayet uygun bir yer. Burası multimilyon dolarlık evlerde yaşayan, annesinin Porsche’sinde dolaşan ve daha önce hiç sorun yaşamamış biri için şok olabilir” yanıtını verdi.

Yaklaşık 1 saat süren duruşma sonunda hâkim Donald L. Cabell, incelemesi gereken çok sayıda belge olduğunu belirterek Cihantimur’un tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın tarihi ise henüz belirlenmedi. Timur Cihantimur’un ABD vatandaşlığı bulunması nedeniyle, davası annesi Eylem Tok’tan ayrı olarak görülüyor.

‘YİNE KAÇAR’

Savcı Kristin Kearney, “Cihantimur ve annesi, bir kişinin hayatını kaybetmesinden sadece birkaç saat sonra para dolu bir çantayla Mısır’a kaçmayı başardı” diyerek avukatların iddiasının aksine pasaportuna el konsa da kaçabileceğini belirtti. Savcı bu nedenle Cihantimur’un kefaletle serbest kalmasına karşı çıktı.

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ACILI BABA HÜRRİYET’E KONUŞTU: KENDİLERİ YARATTI

İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart’ta gerçekleşen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Milyonluk arabayı verip de ‘Al oğlum bu araba senin, bu anahtar da senin’ deyip annenin göz yumması sonucu hem benim evladım öldü hem o çocuk öldü bu saatten sonra. O anne bir kişinin değil, iki kişinin katilidir şu an. Kendileri yarattı ne yazık ki” dedi.





ABD’DEKİ ARKADAŞI DURUŞMAYI AKTARDI

Timur Cihantimur’un kullandığı araçla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci 2’nci duruşmada mahkeme salonunda neler olduğunu İstanbul’daki evinden, Amerika’daki arkadaşı Esat Gök ile yaptığı telefon görüşmeleri ile anbean takip etti. Baba Özer Aci, Timur Cihantimur’un 2’nci duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verilmesine ilişkin şunları söyledi: “En başından beri söyledim bu maddiyat ile maneviyatın savaşı. Onlar parayla kurtulacaklarını Amerika’da adaletten kaçacaklarını sandılar. Ancak öyle olmadı. Onları yakalanana kadar takip ettim, kamuoyu sayesinde, basın sayesinde, vicdanı olan insanların desteğiyle oldu bu. Yalnız değilim vicdanı olanlar benim yanımda. Artık bu davaya ben sahip çıkmasam da benim adıma binlerce insanın sahip çıkacağını biliyorum. Örnek Boston’da mahkemede olduğu gibi, etrafına bakındı bir tanıdık görebilir miyim diye, tüm gözler onun üzerine kin ve nefretle baktı. Kamu vicdanında hapse atıldı onlar zaten, gerçekten atılmış atılmamış önemli değil.

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SAVCI HANIM DURUMUN FARKINDA

Savcı şunu savundu. Bunu şayet dışarı bırakırsanız babanın durumu çok iyi olduğu için İstanbul’da 2 saate kaçıran insan burada da 3 saate kaçırır, 5 saate kaçırır, burada da kaçırır. Savcı Hanım da durumun farkında 2 saatte Türkiye’den kaçanların Amerika’dan da kaçabileceklerini güzel bir dille anlatmış. Yine belirtelim efendim, ‘cezaevi koşulları çok kötüymüş’, bir eli yağda, bir eli balda olan 16 yaşında çocuğun bugüne kadar belki bakıcısı ağzına yemek götürmüştür, kendi işini yapamayan bir çocuk cezaevi koşullarına düştüğü taktirde tabii ki ağırdır.

O ANNE OĞLUNUN DA KATİLİ

Milyonluk arabayı verip de ‘al oğlum bu araba senin, bu anahtar da senin’ deyip annenin göz yumması sonucu hem benim evladım öldü hem o çocuk öldü bu saatten sonra. O anne bir kişinin değil, iki kişinin katilidir. Tabii ki baba suçlu, baba bunları yurt dışına gönderdi, baba çocuğun altına araba tahsis etti. Ülkemizde kanunlarda bunun ceza olarak yeri olmayabilir, ama bir gerçek var kendileri yarattı katili, anne yarattı, baba yarattı ama kendileri yarattı ne yazık ki. 113 gündür hiç pes etmedim. Umarım perşembe günü de örnek bir sonuç alacağız.”