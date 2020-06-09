Savcı: Korkudan ölüme atladılar

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yıldır evli olan Zeynep Kurt (24) ve Hüseyin Kurt’un (31) iki kızları vardı. Zeynep Kurt’un, eski mahallesinden tanıdığı Aykut Demirtuğ (30) ile duygusal ilişkisi başlamıştı. Hüseyin Kurt, eşinin telefonundaki mesajları görerek durumdan haberdar oldu. Zeynep Kurt, ilişkisi olduğunu reddetti. İntihar edeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Hüseyin Kurt, eşini ikna ederek eve döndürdü. Hüseyin Kurt, 25 Kasım 2019 günü işten eve erken döndü.

ARKADAŞINI DA ÇAĞIRDI

Hüseyin Kurt, yatak odasına giderek montunun cebinden bir şey alacağı sırada dolabın tabanında bir çift ayak gördü. Dolabın kapısını açtığında üzerinde sadece iç çamaşırları bulunan Demirtuğ karşısında duruyordu. Aralarında kısa süre bir boğuşma yaşandıktan sonra Hüseyin Kurt, Demirtuğ’u odaya kilitledi. Oda balkona açılıyordu. Zeynep Kurt da mutfaktan balkona geçti. Hüseyin Kurt, kendisinin ile eşinin ailesini arayıp durumu anlattı. Hüseyin Kurt’un ağabeyi Taylan Kurt’un haber verdiği arkadaşları Engin Cuğ eve geldi. Bu sırada Zeynep Kurt ve Demirtuğ balkon korkuluklarına çıktı. Zeynep Kurt ile Demirtuğ bir süre korkuluklarda bekledikten sonra korku ve paniğe kapılarak 5. kattan atladı. Kurt ve Demirtuğ hayatını kaybederken, Hüseyin Kurt ve Engin Cuğ tutuklandı.

‘SEBEBİ SİZSİNİZ’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Hüseyin Kurt ve Engin Cuğ’un balkondan uzaklaşıp kolluk kuvvetlerine haber vermeleri halinde ölenlerin aşağıya atlamaktan vazgeçeceklerini bildiklerinden, onların kendilerini aşağıya atmaları için bulundukları yeri terk etmediklerine vurgu yaptı. İddianamede ölenlerin, şüphelilerin kendilerine zarar vereceklerinden emin oldukları ve az da olsa kurtulma ümidiyle kendilerini birlikte 5. kattan aşağıya bıraktıkları ancak vefat ettikleri anlatıldı. İddianamede her iki şüpheli hakkında ‘olası kast ile insan öldürme’ suçundan 2’şer kez 25’er yıl hapis cezası istendi.