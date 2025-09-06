×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Savcı Kayhan’a acı veda

Güncelleme Tarihi:

#Savcı Ercan Kayhan#Vefat#Madde Bağımlılığı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 07:00

İSTANBUL Çekmeköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

 Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde sık sık ziyaret ettiği Yeşil Oba Et Mangal isimli restoranda 3 Ağustos günü akşam saatlerinde yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, topluma kazandırmaya çalışıp eğitimine destek verdiği, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Can Gül tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Savcı Kayhan’ın eşi Nurhan Kayhan, oğlu Deniz Kayhan ve kızı Ece Kayhan ile meslektaşları ve ailesi katıldı. Kayhan’ın eşi ve çocukları, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Savcı Ercan Kayhan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Savcı Ercan Kayhan#Vefat#Madde Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!