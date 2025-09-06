Savcı Kayhan’a acı veda

Haberin Devamı

Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde sık sık ziyaret ettiği Yeşil Oba Et Mangal isimli restoranda 3 Ağustos günü akşam saatlerinde yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, topluma kazandırmaya çalışıp eğitimine destek verdiği, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Can Gül tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Savcı Kayhan’ın eşi Nurhan Kayhan, oğlu Deniz Kayhan ve kızı Ece Kayhan ile meslektaşları ve ailesi katıldı. Kayhan’ın eşi ve çocukları, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Savcı Ercan Kayhan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.