Savcı katiline en ağır ceza istendi

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda Genel Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan 3 Eylül 2025’te, akşam saatlerinde Çekmeköy, Ömerli Mahallesi’nde sık sık ziyaret ettiği Yeşil Oba Et Mangal isimli restorana gitti.

İKİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcı Kayhan, topluma kazandırmaya çalışıp eğitimine destek olduğu, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Can Gül tarafından 21.15 sıralarında restoranda boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Gül, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Can Gül, nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.

Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mustafa Can Gül hakkında, ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Anadolu 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. İddianamenin kabul edilmesinin ardından şüpheli Gül’ün yargılanmasına başlanacak.

Mustafa Can Gül hakkında ayrıca, olay anında restoranda bulunan Bilal Bilgin’i bıçakla kovaladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma da tamamlandı. Gül hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.